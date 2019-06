COPPA D'AFRICA, PARI TRA TUNISIA E MALI

28/06/2019

Finisce 1-1 la gara tra Tunisia e Mali, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa. La nazionale allenata da Magassouba è passata in vantaggio al 15' della ripresa con Samassekou pregustando le certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi, poi però dopo dieci minuti è arrivato il pari di Khazri che tiene in corsa la Tunisia, a quota 2 punti.