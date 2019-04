COPPA D'AFRICA, IL VAR DAI QUARTI

17/04/2019

Il Var, in Coppa d'Africa, ci sarà. Ma solo a partire dai quarti di finale: è questa la decisione della Confederazione calcistica africana, come rende noto 'L'Equipe'. Parzialmente soddisfatto, dunque, il desiderio dei commissari tecnici delle 24 nazionali qualificate per il torneo che avevano fatto richiesta di introduzione della tecnologia durante un seminario tenutosi la scorsa settimana al Cairo, poco prima del sorteggio della fase finale, effettuato il 12 aprile. La Coppa d'Africa 2019, ospitata dall'Egitto, prenderà il via il 21 giugno, finale il 19 luglio.