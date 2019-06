COPA AMERICA: ARGENTINA AI QUARTI

23/06/2019

L’Argentina batte il Qatar per 2-0 nella terza giornata del gruppo B della Copa America 2019 e si qualifica per i quarti di finale come seconda del girone. Decidono le reti di Lautaro Martinez al 4’ e Aguero all’82’, con la squadra di Scaloni che si spaventa per il palo di Al-Rawi su punizione e ringrazia anche la Colombia. I Cafeteros battono 1-0 ed eliminano il Paraguay con il gol di Cuellar al 31’ e sono primi nel girone.