CITY, GUARDIOLA: "CAMPO IMPOSSIBILE, GRANDE VITTORIA"

29/10/2018

Pep Guardiola, ai microfoni della BBC, commenta il prezioso successo a Wembley contro il Tottenham. "Una grande vittoria contro una delle squadre più fisiche d'Europa - ha spiegato il manager del Manchester City -. Abbiamo avuto molte occasioni per segnare e non l'abbiamo fatto. Speriamo di migliorare in questo per il futuro. Non c'erano le condizioni per giocare a calcio (il riferimento è al manto erboso di Wembley, ndr), ma abbiamo reagito bene. Speriamo di far sempre meglio".