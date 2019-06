CILE, SANCHEZ: "QUANDO GIOCO PER IL MIO PAESE SONO SEMPRE FELICE"

22/06/2019

Dopo una stagione da dimenticare, Alexis Sanchez è rinato con la maglia del Cile in Copa America. Dopo il gol contro il Giappone, l'attaccante del Manchester United si è ripetuto contro l'Ecuadord realizzando il gol-vittoria. "Mi si è stortata la caviglia - ha detto a fine gara -. Ho continuato a giocare per l'amore che ho per questa nazionale. Quando gioco per il mio paese, sono sempre felice".