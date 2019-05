CHIEVO, PELLISSIER: "FARÒ IL DS"

27/05/2019

"Cambiare lavoro non è facile, ma il presidente ha sempre creduto in me e mi fa rimanere in società, per lavorare qui. Dovrei fare il direttore sportivo". Così Sergio Pellissier a TMW Radio ha parlato del suo ritiro. L'attaccante però rimarrà al Chievo Verona, cominciando una nuova vita.