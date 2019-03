CHIEVO, DI CARLO: "SONO ARRABBIATO CON LA SQUADRA"

29/03/2019

Dopo la pesante sconfitta col Cagliari, Di Carlo mastica amaro. "Sono arrabbiato. Non possiamo permetterci di regalare due o tre giocatori agli avversari. Non dobbiamo farlo - ha spiegato il tecnico del Chievo -. Stiamo facendo delle buone prestazioni, ma quando non siamo tutti al 100% soffriamo. Gol non ne facciamo..." "Questa squadra fa delle letture troppo leggere in fase difensiva - ha proseguito -. Abbiamo provato a reagire, ma poi c'è stata l'espulsione e non voglio parlare del Var". "Avevamo aspettative alte, volevamo vincere - ha continuato il tecnico -. Ma dobbiamo essere sempre sul pezzo, non mi è piaciuto l'atteggiamento". "Dopo il primo gol, la squadra si è abbassata troppo. Domani mi sentiranno i ragazzi - ha concluso - Il palo di Stepinski poteva riaprire il match, ma non è l'anno giusto... Si può anche andare sotto, ma dobbiamo continuare a giocare".