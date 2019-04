CHELSEA, SARRI: "DRINKWATER CON ME NON GIOCHERÀ MAI"

11/04/2019

Non è certo un bel momento per Danny Drinkwater. Dopo la doppia disavventura delle ultime settimane, prima il festino con i compagni e poi l’incidente in auto da ubriaco, anche sportivamente per il centrocampista del Chelsea è arrivata una brutta bocciatura. Come riporta il Daily Mail, a parlare dell'ex Leicester, arrivato nell’estate del 2017 per 35 milioni di euro, è stato Maurizio Sarri, con cui il centrocampista non ha mai giocato, fatta eccezione per una mezz’ora in Community Shield. Una vera e propria bocciatura che, però, sembrava già stata messa in conto: “Quando sono arrivato al Chelsea ho parlato con Drinkwater e gli ho detto che con me non avrebbe mai giocato. Le sue caratteristiche non vanno bene per il mio sistema di gioco. Lo sapeva ma ha accettato di restare. Forse sperava che io cambiassi modulo, ma non è stato così”.