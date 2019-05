CHAMPIONS, RICORSO PSG CONTRO SQUALIFICA DI NEYMAR

09/05/2019

Il Paris Saint-Germain ha presentato ricorso contro la squalifica di tre giornate inflitta dalla Uefa all'attaccante Neymar, per il suo comportamento fuori dal campo in occasione degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United. L'asso brasiliano è stato squalificato per una serie di commenti offensivi, sui social network, nei confronti dell'arbitro e del Var.