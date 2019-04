CHAMPIONS, I BIGLIETTI PIÙ CARI SONO QUELLI DELLO STADIUM

16/04/2019

stasera si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Champions tra Juventus e Ajax e sapremo se l'unica italiana rimasta in gara riuscirà a passare il turno dopo l'1-1 dell'andata. Cuponation, piattaforma leader in Italia e presente in 18 paesi nel mondo che mette a disposizione codici promozionali e sconti per diverse categorie di prodotti e servizi, però non si è occupata dell'aspetto calcistico ma di quello economico, facendo il confronto tra i costi dei diversi biglietti disponibili per le 4 gare in programma: Juventus-Ajax, Barcellona-Manchester United, Manchester City-Tottenham e Porto-Liverpool. Ebbene, dallo studio emerge che i biglietti più costosi sono quelli di Juventus-Ajax. Prendendo in considerazione i prezzi per i non abbonati, il biglietto più economico è quello per la tribuna nord/sud 1º e 2º anello a 75€. Si sale già a 145€ per la tribuna nord/sud est 2º anello e 10€ in più per la tribuna ovest laterale 2º anello. 170€ per la tribuna est laterale e tribuna ovest 2º anello e 175€ per il primo anello. Per le posizioni migliori, ovvero 1º anello tribuna est laterale e tribuna centrale 1º/2 anello, i costi sono rispettivamente di 200€, 250€ e 225€.