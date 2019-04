CHAMPIONS, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI

29/04/2019

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di andata delle semifinali di Champions League in programma tra domani e mercoledì, rispettivamente Tottenham-Ajax e Barcellona-Liverpool. Il match di domani a Londra tra il Tottenham e l'Ajax sarà diretto dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, con lui gli assistenti Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar (arbitri Var Alejandro Hernández e Juan Martínez, con Alberto Undiano Mallenco quarto uomo). Per la sfida di mercoledì tra Barcellona e Liverpoool, in programma al Camp Nou, la direzione è affidata all'arbitro olandese Björn Kuipers. Con lui gli assistenti Mario Diks e Erwin Zeinstra. Gli addetti al Var sono Danny Makkelie e Pol van Boekel mentre il quarto uomo sarà il greco Tasos Sidiropoulos.