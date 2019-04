CESSIONE SAMP, MEDIOBANCA VALUTA OFFERTE

02/04/2019

Nuovo capitolo sulla possibile cessione della Samp, per cui i tempi ora sembrano stringersi. Stando al Secolo XIX, Mediobanca sarebbe pronta infatti a valutare offerte d'acquisto per il club in qualità di advisor. Al momento le pretendenti sono due: il "Gruppo Vialli e il fondo inglese "Aquilor Utp". E la società blucerchiata punta a chiudere le trattative al massimo entro la fine del campionato.