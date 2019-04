CESSIONE PALERMO, FOSCHI: "FIDUCIA NEL FONDO USA"

13/04/2019

"Per il Palermo più facile salire in Serie A oppure trovare una nuova solida proprietà? Il passaggio di proprietà lo confermo quando le cose saranno fatte. Ci stiamo lavorando e non è semplice concludere tutto in tempi brevi. Ora siamo orfani del nostro ex presidente (Zamparini, ndr) che è stato molto sfortunato". Lo ha detto Rino Foschi, presidente dei rosanero, sul momento societario del club. Il Palermo "è appetibile e ce la faremo a dare una stabilità societaria dopo aver superato delle difficoltà incredibili. Ho fiducia nel gruppo americano che vuole investire in questa realtà importante", ha spiegato ai microfoni di Radio Onda Libera. "Vedere una nuova proprietà forte e salire in Serie A sarebbe il colpo più grosso della mia carriera. Io lo spero", ha aggiunto. Foschi è stato più volte al Palermo: "Quanto è complicata questa esperienza? È bellissima e complicatissima", ha aggiunto. "La città è affascinante e adesso anche nervosa che non ti fa dormire perché la tifoseria è delusa e vorrebbe certezze. Un'esperienza del genere esalta". Venendo al campionato, il Brescia sembra ormai avere le mani sulla A: "Non l'ha ancora fatto ma è a buon punto. Il Brescia è forte ed è avanti perché ha un buon allenatore, un buon programma e - ha sottolineato Foschi - un organico con diversi giovani interessanti che possono essere considerati in assoluto tra i migliori in circolazione".