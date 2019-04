CELTIC, MORTO LO STORICO CAPITANO MCNEILL

23/04/2019

L'ex capitano del Celtic Glasgow, Billy McNeill, è morto all'età di 79 anni. La notizia è stata data dalla sua famiglia oggi sul sito del club. McNeill, che ha trascorso tutta la sua carriera da calciatore con i biancoverdi, aveva la fascia al braccio quando i 'Leoni di Lisbona' hanno conquistato nel 1967 la Coppa dei Campioni, la prima per una squadra del Regno Unito. All'Estadio Nacional di Lisbona, il 25 maggio di quell'anno, l'Inter fu sconfitta in finale 2-1. McNeill, in seguito, è diventato anche allenatore della celebre squadra di Glasgow. "È con grande tristezza che annunciamo la morte di nostro padre Billy McNeill", fanno sapere i figli sul sito ufficiale del club. "È scomparso ieri sera tardi (lunedì 22 aprile) circondato dalla sua famiglia e dai suoi cari - aggiungono - ha sofferto di demenza per diversi anni e ha combattuto con coraggio fino alla fine, mostrando la forza e la fortezza che ha sempre caratterizzato tutta la vita".