CASO NEYMAR, TITE: "IO NON GIUDICO"

03/06/2019

L'allenatore della nazionale di calcio brasiliana, Tite, ha detto oggi che la denuncia di stupro fatta venerdì scorso da una 26enne contro Neymar "è una questione personale", sottolineando che "serve un po' di tempo perché si possa dare un giudizio su questi fatti" e concludendo che lui non intende farlo, almeno per ora. La denuncia a carico di O Ney è stata al centro della conferenza stampa di Tite nel centro di allenamento di Granja Comary, dove la nazionale brasiliana si sta preparando per partecipare nella Coppa America. Proprio mentre il ct stava parlando, agenti della polizia federale sono arrivati alla Granja Comary, per consegnare a Neymar un atto in cui gli viene intimato di presentarsi venerdì in una località indicata nel documento per fornire la sua versione dei fatti. Ciò dopo che il n.10 della Seleçao ha respinto le accuse della donna, spiegando di essere stato fatto oggetto di una "estorsione", in un video diffuso durante il week end su Instagram, e successivamente ritirato dai responsabili del social. Neymar dovrà rispondere di 'crimini informatici' per aver diffuso dialoghi e immagini intime della donna senza il consenso della diretta interessata, cosa che il calciatore ha fatto per dimostrare che tutto ciò che è accaduto è stato consensuale. Secondo fonti di polizia citate dalla Radio CBN, le forze dell'ordine vogliono comparare i dati del cellulare di Neymar con quelli della donna che lo ha denunciato, la cui identità non è stata rivelata.