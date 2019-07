CASO NEYMAR, ALTRI 30 GIORNI DI INDAGINI

02/07/2019

La polizia chiede più tempo per esaminare il caso relativo all'accusa di stupro nei confronti di Neymar, denunciato dalla modella Najila Trindade. Come riporta la stampa brasiliana gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto dal pubblico ministero una proroga di 30 giorni per approfondire le indagini. Secondo la versione della donna l'attaccante del Psg avrebbe abusato di lei nel mese di maggio in un hotel di Parigi. Il giocatore ha sempre smentito ogni accusa. Gli investigatori avrebbero chiesto la proroga per esaminare in maniera più approfondita le immagini all'interno dell'albergo dove si sarebbe verificato il presunto stupro e una perizia su un telefono cellulare consegnato da Najila.