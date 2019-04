CASO KEAN, GIULINI: "NO COMMENT"

03/04/2019

Nessun ulteriore commento da parte del Cagliari per rispondere al post sui social network dell'attaccante della Juventus, Moise Kean, che, in relazione agli insulti di ieri, parla ancora di razzismo. Contattato dall'ANSA, il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, liquida la faccenda come "nulla". E rimanda a quanto detto ieri notte nel dopo partita.