CAPELLO: "SARRI E CONTE NON SONO TRADITORI"

03/07/2019

Fabio Capello a tutto campo sul Corriere dello Sport: "Sarri e Conte, altro che tradimenti. Bisogna solo dare il meglio dove si è, si sarà giudicati per gioco e risultati. Anzi, prima per i risultati.... Se Conte ha scelto l'Inter c'è un motivo, Suning ha potenziale e ambizioni. Sarri dovrà far fare a Ronaldo quello che faceva fare ad Hazard al Chelsea".