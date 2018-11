CANNAVARO, EDER E PELLE', LA CINA PARLA ITALIANO

11/11/2018

Gioie italiane nella Super League cinese. Eder firma il poker al 90' nel 4-0 dello Jiangsu Suning contro l'Henan Jianye. Gol anche per Graziano Pellé, autore della prima rete al 13' nel pari esterno per 2-2 del suo Shandong Luneng contro lo Shanghai Shenhua. 'Manita' poi del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che surclassa in casa 5-1 il Tianjin Teda. Johnathan apre le danze per gli ospiti al 7', poi a segno Talisca al 38' e nella ripresa arrivano la doppietta di Alan (56' e 80') e le firme di Zheng Long all'84' e Wang al 92'. Per la squadra allenata dal capitano dell'Italia campione nel mondo del 2006 sono 63 punti, cinque in meno dai campioni di Cina dello Shanghai SIPG, ko tra le mura amiche 3-2 contro il Tianjin Quanjian.