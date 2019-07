CALCIO FEMMINILE, BERTOLINI: "IL MOVIMENTO DEVE CRESCERE"

16/07/2019

Il fatto che il presidente della Fifa Gianni Infantino dica che dopo il successo del Mondiale in Francia bisogna continuare a investire sul calcio femminile "è un segnale importantissimo", ma "per me non è una sorpresa perché io lo dico da un po' che il calcio femminile è il calcio del futuro, è quello in più grande espansione, i numeri sono in continuo aumento e quindi bisogna solo cominciare a pensare a cosa fare per far crescere ancora di più questo movimento e cogliere il momento. All'estero lo stanno facendo, in Italia bisogna cominciare se vogliamo avere una visione futura". Lo ha detto la ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini, a margine delle celebrazioni per i 60 anni della Serie C, che si concludono con un evento in Palazzo Vecchio, a Firenze, durante il quale la ct riceverà un premio.