CAGLIARI, MARAN: "PAGATO DAL PUNTO DI VISTA NERVOSO"

27/04/2019

Molto deluso il tecnico del Cagliari dopo il ko dell'Olimpico: "Oggi non siamo stati i soliti, e la partenza sciagurata ha condizionato tutta la partita. L'approccio è stato assolutamente negativo, prendere due gol dopo 7' minuti rende tutto più difficile - l'analisi di Rolando Maran - Non va bene, dobbiamo andare in campo e avere sempre grandi motivazioni, è nostro dovere, ma devo dire che in settimana avevo visto la squadra allenarsi bene, con grande voglia. Dal punto di vista nervoso forse abbiamo pagato qualcosa ma dobbiamo fare in modo che questa partita sia solo un episodio".