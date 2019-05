CAGLIARI, MARAN: "NON SARA' UNA LAZIO DIMESSA"

10/05/2019

"La Lazio? L'ho sempre ritenuta una delle squadre più forti del campionato, mi stupisce vederla un po' indietro. Il fatto che sia arrivata in finale di Coppa Italia rafforza la mia convinzione". Così Rolando Maran, allenatore del Cagliari, alla vigilia della partita di campionato contro i biancocelesti. "Non mi aspetto una Lazio dimessa, con la testa alla finale: ha bisogno di punti per rimanere attaccata al carro delle squadre in lotta per l'Europa. Noi dovremo giocare la partita perfetta ma sono fiducioso: abbiamo l'entusiasmo e la carica giusta", aggiunge il tecnico rossoblù. Domani Maran non potrà seguire la squadra dalla panchina dopo la squalifica rimediata a Napoli: "La mia assenza non cambia nulla: ci sara' il mio secondo Maraner, da anni prepariamo e viviamo insieme le partite. A Napoli avevamo la convinzione che concedendo il rigore fosse stato commesso un errore, dunque l'abbiamo fatto presente in modo vivace, ma certamente nessuno ha usato parole irriguardose. Abbiamo poi scoperto l'esistenza di un fattore tecnologico che in quel momento ignoravamo. Ho grande fiducia negli arbitri", ha aggiunto.