CAGLIARI, MARAN: "JUVE, VOGLIAMO VINCERE"

01/04/2019

"La Juve è l'avversario più ostico possibile, ci servirà un'impresa. Se è vero che battere l'Inter è stato bello, lo sarebbe ancora di più vincere contro i bianconeri". Il tecnico del Cagliari Rolando Maran non vede l'ora di giocarsela. Su Cristiano Ronaldo: "Voglio che il pubblico venga allo stadio per vedere i nostri campioni, a prescindere dalla presenza di Cristiano Ronaldo - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - Scenderemo in campo per vincere, come sempre. Non parlo di pareggio".