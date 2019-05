CAGLIARI, MARAN: "C'E' GRANDE RAMMARICO"

26/05/2019

E' sicuramente poco contento Rolando Maran dopo la sconfitta del Cagliari con l'Udinese. "Avremmo voluto chiudere in un altro modo - sottolinea -: c'è grande rammarico perché siamo arrivati in anticipo con la salvezza virtuale. Lo avrebbero meritato anche i tifosi. È una sconfitta immeritata: paghiamo dieci minuti di black out. Ma la squadra va ringraziata per tutto quello che ha fatto in questo campionato. L'occasione finale ci avrebbe portato al dodicesimo posto. Penso che con meno infortuni questa squadra avrebbe potuto fare ancora meglio". Maran dovrebbe rimanere a Cagliari fino al 2022: ma quale sarà il futuro della rosa? "Bisogna valutare tante cose". Sull'argomento anche il direttore sportivo Marcello Carli non si sbilancia: "Grande dispiacere per questa sconfitta - sottolinea -, ma dobbiamo trasformare questo rammarico in energia positiva. Questo è un bel gruppo forte e solido: punteremo su questa rosa per toglierci belle soddisfazioni. Faremo delle operazioni mirate in alcuni ruoli. Ci sono i contratti in scadenza: ora valuteremo".