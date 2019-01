CAGLIARI, FESTA IN COMUNE PER I 40 DI CONTI

09/01/2019

L'hanno fatto accomodare nella parte più alta del Consiglio comunale, accanto al presidente dell'assemblea civica Guido Portoghese e al sindaco Massimo Zedda. Poi, in occasione del quarantesimo compleanno, per Daniele Conti, storico ex giocatore e capitano del Cagliari, è iniziata la festa. Il Consiglio comunale gli ha consegnato un riconoscimento per la carriera sportiva e per l'attaccamento dimostrato alla maglia della squadra della città. Poche le bandiere in circolazione negli ultimi anni. E lui era una di quelle: arrivato in Sardegna a vent'anni, nella stagione 1999-2000, ha giocato ininterrottamente con la maglia rossoblù sino al campionato 2014-2015. Poi l'addio al calcio celebrato con una partita al Sant'Elia. Ma Conti è ancora nel club rossoblù: ricopre il ruolo di responsabile dell'area tecnica.