BUFFON, 'SCUDETTO' DA TITOLARE

16/04/2019

Il Psg di Thomas Tuchel, dopo aver dovuto rinviare l'appuntamento con il titolo per l'imbarazzante ko per 5-1 contro il Lille, cerca il riscatto nel recupero della 28ª giornata di Ligue 1 che lo vedrà opposto in trasferta sul campo del Nantes. Ai parigini serve una vittoria per laurearsi matematicamente campioni di Francia e per centrarla il tecnico tedesco sembra intenzionato a schierare Gigi Buffon dal primo minuto.