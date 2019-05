BRASILE, VIA LA FASCIA DI CAPITANO A NEYMAR

28/05/2019

Neymar lascerà la fascia di capitano della nazionale brasiliana a Dani Alves alla prossima Coppa America. Lo annunciato la Cbf, la Federcalcio verdeoro. "La decisione è stata comunicata a Neymar dal ct Tite sabato", ha spiegato in una nota. Questa la sanzione decisa per l'attaccante del Psg che aveva colpito uno spettatore al termine della finale di Coppa di Francia persa contro il Rennes. Quando ha annunciato, dieci giorni fa, l'elenco dei giocatori che avrebbero partecipato al torneo continentale in programma dal 14 giugno al 7 luglio, Tite aveva detto che Neymar aveva fatto un errore ma che voleva parlargli faccia a faccia prima di prendere la decisione finale sulla fascia di capitano. Il Brasile, che non vince la Coppa America dal 2007, farà il suo debutto nel torneo il 14 giugno, nella partita d'apertura contro la Bolivia.