BRASILE, RICHARLISON OUT: HA GLI ORECCHIONI

27/06/2019

Il Brasile dovrà fare a meno di Richarlison nel quarto di finale di Coppa America contro il Paraguay in programma nella notte italiana (ore 2.30). Il trequartista dell'Everton, titolare contro la Bolivia nella gara d'esordio e in campo per i primi 45 minuti in quella successiva con il Venezuela, è rimasto in panchina nel 5-0 al Perù e salterà la prima sfida a eliminazione diretta perché ha contratto la parotite, malattia virale in gergo meglio conosciuta con il nome di orecchioni.