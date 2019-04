BRASILE, GUERRERO IN CAMPO DOPO 251 GIORNI

06/04/2019

Ad otto mesi dall'ultima volta, Paolo Guerrero torna in campo. L'attaccante peruviano, costretto a saltare anche i Mondiali russi, ha scontato la squalifica per doping inflittagli lo scorso anno ed è pronto a fare il debutto assoluto con la magli dell'Internacional. Il club ha annunciato che punterà immediatamente su Guerrero. "L'attesa è stata grande, la preparazione ancora di più. È arrivata l'ora di vestire la maglia e scendere in campo", ha twittato sul proprio profilo.