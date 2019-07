BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "HO LA LEUCEMIA, SO CHE LA VINCERO'"

13/07/2019

"Ho fatto alcuni esami e sono emerse anomalie. Mi è stata diagnosticata una leucemia. Quando me l'hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere". Lo ha annunciato Sinisa Mihajlovic, in lacrime, parlando a Casteldebole in conferenza stampa. "Non sono lacrime di paura, martedì inizierò la cura. La malattia è in fase acuta, ma attaccabile. Sono sicuro che vincerò questa battaglia per la mia famiglia e per chi mi vuole bene", le parole del tecnico del Bologna.