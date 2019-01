BOLOGNA, INZAGHI: "I FISCHI SONO GIUSTI"

26/12/2018

Filippo Inzaghi commenta la sconfitta contro la Lazio. "I fischi sono giusti per la classifica che il pubblico e la società non meritano. Abbiamo dato tutto ma i punti che ci mancano sono quelli che abbiamo perso in precedenza - ha spiegato ai microfoni di 'Sky Sport' - . La Lazio è fuori portata, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e mi impegnerò ancora di più per tirar fuori la squadra da questa situazione. Nel primo tempo abbiamo sofferto poco e creato 4-5 ripartenze in cui dobbiamo essere più bravi". Sulla sfida in famiglia con il fratello Simone: "Emozione che porteremo nel cuore, dopo 5 anni ritrovarci in Serie A è una soddisfazione per tutta la famiglia, poi ognuno deve pensare alla propria strada. Da domani torneremo a tifarci a vicenda".