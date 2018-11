BECKHAM VUOLE STADIO INTER MIAMI SUL TERRENO DI UN GOLF CLUB

11/11/2018

Uno stadio per il calcio che può disporre di 25.000 posti a sedere su un terreno che oggi ospita il Melreese Golf club di Miami. E' questo il sogno di David Beckham, presidente dell'Inter Miami, 25/a franchigia della MLS americana. Da calciatore a proprietario, da fuoriclasse a imprenditore, lo 'Spice boys' in settimana andra' a negoziare una proposta che appare ambiziosa. E che prevede, pero', la chiusura di un campo da golf storico in Florida, dove sono cresciuti giocatori del calibro di Cristie Kerr (20 vittorie sul LPGA Tour).