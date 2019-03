BAYERN, KOVAC: "LO 0-0 NON E' CONTEMPLATO"

12/03/2019

"Domani dobbiamo vincere per superare il turno, lo 0-0 non è contemplato. Sono certo che il nostro pubblico ci spingerà come è capace di fare". Il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac presenta così la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in programma domani sera all'Allianz Arena. "Sono queste le partite che Ribery ama di più - ha aggiunto in conferenza stampa - Lui ha la capacità di essere decisivo in gare di questo tipo". I bavaresi potranno contare anche sui rientri di Alaba e Coman. "Alaba si è allenato regolarmente e penso sia pronto per giocare. Rafinha? Nelle ultime due partite ha fatto molto bene entrambe le fasi. Giocare a destra non sara' un problema per lui, visto che il suo ruolo originale è quello di terzino destro".