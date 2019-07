BARZAGLI: "NON MI MANCA IL CAMPO, NON SO SE ALLENERO'"

19/07/2019

"Miei maestri? Ho avuto tanti bravi allenatori, tutti fonte di ispirazione con il loro carattere e metodo. Si cerca di prendere qualcosa da ognuno di loro. Poi dipende, io non so ancora bene se farò da grande l'allenatore. Ci vuole passione ed essere capace. Vedremo". Cosi' Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky dal ritiro di Coverciano per i giocatori senza contratto. "In questo momento sto bene, sono sereno e non mi manca il calcio giocato. Poi magari può darsi che fra qualche mese potrebbe mancarmi. Credo di essere arrivato al limite l'anno scorso ed era necessario staccare", aggiunge il centrale toscano.