BARCELLONA, SUAREZ: "SE SEGNO NON ESULTO"

06/05/2019

"Per me è qualcosa di molto speciale tornare qui. Se sono arrivato al calcio d'elite lo devo al Liverpool e qui ho vissuto momenti meravigliosi. Sarà bello calpestare questo campo indossando un'altra maglia". Parole dell'attaccante del Barcellona Luis Suarez alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions contro il Liverpool ad Anfield. "Tutti conoscono l'importanza di segnare in un semifinale e ad Anfield, però qui non esulterei, per una forma rispetto, così come a suo tempo non lo feci sul campo dell'Ajax. Al Camp Nou abbiamo vinto con un buon margine però ci ricordiamo di certe delusioni del passato quindi faremo attenzione. E poi sappiamo anche che un ambiente come quello di Anfield puo' dare una carica enorme ai loro giocatori. Le loro assenze? Per noi cambia poco perché abbiamo un nostro modo di giocare e rimane quello".