BARCELLONA: SUAREZ KO 10-15 GIORNI

18/03/2019

Il Barcellona torna da Siviglia con tre quarti di Liga in tasca, ma perde Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, uscito nel finale della sfida con il Betis, ha riportato una distorsione alla caviglia destra che lo costringerà a uno stop di 10-15 giorni. Come comunicato dal club catalano, il giocatore non andrà in Nazionale e rimarrà in Catalogna per curarsi.