BARCELLONA, MESSI COME LEOPARDI: RESIDENTE A RECANATI

03/05/2019

Per molti Leo Messi è un poeta del calcio, una sorta di Giacomo Leopardi del gol. Ecco, con l'immortale autore di opere come l'Infinito, Messi ha in comune il luogo di residenza: Recanati. Lo rivela il Corriera della Sera, secondo cui l'attaccante del Barcellona ha la doppia cittadinanza italo-argentina e risulta iscritto all'anagrafe del municipio marchigiano, nel registro dei residenti all'estero (Aire). Non solo, ma a Messi è stato anche inviato un regolare certificato elettorale per votare tanto per le Europee quanto per le amministrative, entrambe in calendario il 26 maggio. In effetti, in una intervista sempre al Corriere della Sera di qualche anno fa, Messi rivelò di avere origini italiane ma che non era mai stato a Recanati, da dove a fine '800 partì per l'Argentina il suo trisavolo Angelo.