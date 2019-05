BARCELLONA, IL LIVERPOOL CONDANNA GLI INCIDENTI

01/05/2019

Il Liverpool comunica, in una nota, di essere al lavoro "con la polizia di Merseyside e le autorità spagnole che stanno cercando di identificare le persone coinvolte negli incidenti" che hanno segnato le ore precedenti alla sfida di Champions League a Barcellona di questa sera. "Un comportamento totalmente inaccettabile e non sarà tollerato", spiegano i Reds. Disordini già iniziati ieri nella città catalana: alcuni ultras inglesi hanno lanciato lattine di birra e fumogeni contro la polizia e, a Placa Reia, hanno spinto dei passanti dentro la fontana, come si vede in alcuni video che circolano in rete. Secondo la stampa spagnola sei persone sono state arrestate.