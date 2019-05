BALOTELLI: "FUORI DALLA NAZIONALE NON SOLO PER COLPE MIE"

27/05/2019

Mario Balotelli e la Nazionale, un rapporto tormentato: "Se fossi bianco sarei ancora convocato? Bella domanda - l'intervista a Canal + -, anche io ho una parte di colpa ma ci sono state altre cose. Non so se dipenda dal mio carattere forte o è più comodo non chiamarmi o per il razzismo. Di sicuro non è solo per colpe mie se non sono in Nazionale".