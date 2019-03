BALATA: "SERIE B, CHE CONTRIBUTO ALLE NAZIONALI AZZURRE"

22/03/2019

La Serie B dà "un contributo formidabile" alle nazionali azzurre. Lo ha sottolineato il presidente della Lega B, Mauro Balata, ricordando che dall'inizio della stagione sono 32 i convocati nelle varie rappresentative, da Sandro Tonali del Brescia, cooptato nella nazionale maggiore dal ct Roberto Mancini, fino ai più giovani nel giro delle Under 17 e 18. "L'utilizzo costante fra i titolari e gli sforzi delle nostre società per i vivai sono dati straordinari di cui bisogna tenere maggior conto, anche dal punto di vista federale", ha aggiunto Balata al termine dell'assemblea, e sulla norma più stringente proposta alla luce del caso Palermo dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato: "Il Palermo ha onorato il pagamento degli stipendi alla scadenza Covisoc, altro non so. I problemi ci sono, abbiamo combattuto di fronte a certi fenomeni, poi c'è un sistema di vaglio federale. Il ricorso a maggiore rigore e controlli è un segnale positivo".