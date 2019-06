AUSTRALIA: ACCORDO STORICO, GIOCATRICI PAGATE COME GLI UOMINI

07/06/2019

Le calciatrici professioniste dell'Australia hanno ottenuto un aumento di stipendio che le vedrà ricevere lo stesso salario minimo dei colleghi maschi. In base a un nuovo accordo collettivo reso noto alla vigilia dei Mondiali di calcio femminile in Francia, la paga annuale base per le giocatrici della W-League è aumentata del 33% a $ 16.344 dollari australiani. La Federcalcio australiana ha salutato questa decisione come "un risultato che garantisce il principio dell'equità di genere dello stesso salario minimo per lo stesso lavoro".