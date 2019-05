ATALANTA, ZAPATA: "VOGLIAMO TUTTO"

05/05/2019

"Champions non è più un sogno? E' merito nostro se la vogliamo rendere realtà, oggi è stato un passo in avanti, noi ci crediamo, stiamo facendo bene, ogni partita è come una finale, come si è visto oggi, al di là delle difficoltà, perché a un certo punto abbiamo sofferto tutti insieme, e questo a volte ci sta nelle partite, soprattutto contro una squadra forte e di qualià come la Lazio, quindi abbiamo meritato questa vittoria e dobbiamo ringraziare anche i tifosi, perché in ogni trasferta abbiamo il loro sostegno". Così l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata nel post partita contro la Lazio. "Champions e Coppa Italia: l'Atalanta vuole tutto? Sì, noi puntiamo a tutto, quindi non c'è via di mezzo. Andiamo su tutto quello a cui possiamo arrivare e dobbiamo continuare così", conclude a Sky il bomber colombiano.