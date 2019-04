ATALANTA, PERCASSI: "OCCHIO A NON VOLARE TROPPO ALTO"

18/04/2019

"Mi dicono che matematicamente saremmo almeno quart'ultimi, quindi per la salvezza è fatta". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, scherza così alla domanda sulle prospettive della squadra di Gian Piero Gasperini nella volata finale in zona Europa. "Speriamo di fare un bel finale di campionato, ma bisogna tenere i piedi per terra. Stiamo facendo un campionato stratosferico: a San Siro incassano 5-6 milioni a partita, noi 4 milioni in tutta la stagione. Come fai a competere?", prosegue Percassi. "Abbiamo una settimana tosta, con tre partite importanti tra Napoli, Fiorentina in Coppa Italia e l'Udinese. Il paragone di Capello con l'Ajax? Ci inorgoglisce - aggiunge -, ma attenzione a volare troppo alto, poi si rischia di cadere. Tendiamo a dimenticarci che ormai siamo al terzo anno di risultati incredibili grazie a uno staff societario e tecnico di prim'ordine".