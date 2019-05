ATALANTA: PERCASSI DA' IL VIA A DEMOLIZIONE CURVA NORD

06/05/2019

Una passerella verso la gru con le note di "We will rock you" dei Queen sullo sfondo, poi la prima "pinzata" alla Curva Nord, in demolizione da qui ai prossimi quattro giorni per poi essere ricostruita come prima delle tre tranches del restyling dello stadio di Bergamo. È stato il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi a compiere il primo atto simbolico della ricostruzione dell'impianto cittadino davanti a 1500 sostenitori in Curva Sud più 500 invitati in tribuna centrale.