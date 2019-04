ATALANTA, PERCASSI: "CHAMPIONS? SAREI FELICE IN EUROPA LEAGUE"

25/04/2019

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo in semifinale degli orobici sulla Fiorentina: "Questo è un sogno, abbiamo battuto squadre che sembrava impossibile battere, siamo felicissimi e adesso dobbiamo prepararci per la finale". "Siamo in finale e siamo a pari punti con il Milan che ha lo scontro diretto a favore, la Champions è il sogno di tutti, ma io sarei felice di andare in Europa League" ha aggiunto Percassi.