ATALANTA, MASIELLO: "GASP HA ALZATO L'ASTICELLA"

29/05/2019

Andrea Masiello, uno dei leader dell'Atalanta, racconta la magnifica stagione nerazzurra: "Pian piano capiremo cosa abbiamo realizzato. Grande merito a Gasperini, da quando è arrivato ha alzato l'asticella. La svolta è arrivata col il 2-1 a Napoli, eravamo sotto e dopo è successo di tutto: abbiamo capito che potevamo arrivare in Champions. Giocare al Camp Noi? Perché no? Abbiamo affrontato Cristiano Ronaldo, perché non sfidare Messi a casa sua?".