ATALANTA, LUCA PERCASSI: "CHAMPIONS? SIAMO SERENI"

23/05/2019

- "Domenica sera sapremo con esattezza dove saremo e da persone semplici quali siamo affronteremo la cosa con grande serenità". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, dice la sua sulla corsa alla Champions della squadra, chiamata a difendere il terzo posto (ma va bene anche il quarto) contro il Sassuolo al Mapei Stadium: "Dopo l'esodo di tifosi a Roma per la Coppa Italia, ci attendiamo il pienone anche a Reggio Emilia e non possiamo che ringraziare il nostro pubblico -. C'è grande attesa, non parlo di occasione storica ma di momento importante come ce ne sono stati altri: dobbiamo essere consapevoli di aver comunque compiuto una cavalcata straordinaria, di cui tutta Bergamo va orgogliosa".