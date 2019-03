ATALANTA, GASPERINI: "VINTO IN CONDIZIONI DIFFICILI"

10/03/2019

"L'Atalanta ha fatto una grande partita, vincendo strameritatamente in condizioni veramente difficili". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta ai microfoni di RadioRai il successo in casa della Sampdoria. "L'espulsione? Non è importante. Oggi abbiamo giocato meglio, creando di più a facendo più gioco. Abbiamo meritato la vittoria, sotto ogni aspetto. Sono tre punti fondamentali in una gara che ci dà grande spinta", ha aggiunto il tecnico nerazzurro. Sulla lotta per l'Europa, Gasperini ha detto: "Stiamo vivendo una stagione al meglio delle nostre possibilità, siamo in semifinale di Coppa Italia che e' un traguardo importantissimo. Allo stesso tempo cerchiamo di essere più continui possibili in campionato". Infine ancora su quanto accaduto a Marassi oggi, Gasperini ha detto: "Bisogna essere molto attenti in questa zona delle classifica, perché qualunque episodio può avere un peso importante".