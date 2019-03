ATALANTA, GASPERINI: "UN BUON PUNTO, ERAVAMO UN PO' RALLENTATI"

17/03/2019

"E' un'occasione persa per quella che era la vigilia, ma per come si era messa la gara è un buon punto, che ci fa guadagnare una posizione in classifica e che arriva dopo una striscia positiva". Il tecnico dell'Atalanta Gasperini commenta così l'1-1 casalingo contro il Chievo. "Queste partite molto spesso si rischia di non vincerle, una volta sotto oggi non era facile, anche perché qualcuno era affaticato. Eravamo un po' rallentati su tutto, il passaggio arrivava sempre due secondi dopo. Se non giochiamo con velocità, tecnica e precisione, tutto diventa più difficile".