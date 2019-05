ATALANTA, GASPERINI: "ROMA? SONO GIÀ IN UNA BIG"

31/05/2019

Ci sarà ancora Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta la prossima stagione. Una scelta di cuore, nonostante le tante richieste e un accordo praticamente fatto con la Roma. In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Gasperini ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rimanere all'Atalanta dopo il miracolo della qualificazione in Champions: "Roma è Roma. E credo si potesse fare un buon lavoro. Di sicuro avrei guadagnato di più. Ho preso tempo. A tutti i club che mi hanno contattato, anche dall’estero, ho spiegato che non avrei risposto prima dell’incontro con il presidente Percassi. Non avevo bisogno di una big. Per società, squadra e tifo, io sono già in una big. Difficile trovare una proprietà appassionata e generosa come quella dei Percassi. Non potevo lasciare l’Atalanta e la sua gente prima della Champions".